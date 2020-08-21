كونتي يعلن تشكيل إنتر ميلان لمواجهة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

أعلن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتى المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، عن التشكيل الرسمي لمواجهة إشبيلية، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات نهائي بطولة الدوري الأوروبي.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: هاندانوفيتش





خط الدفاع: جودين، دي فري ، باستون.





خط الوسط: أمبروزيو، باريلا ، بروزوفيتش، جاليارديني، اشلي يونج.





خط الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز.





وتأهل فريق إنتر ميلان لدور النهائي عقب الفوز على شاختار الأوكراني بنتيجة خمسة أهداف نظيفة.



