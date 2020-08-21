لينوفو تعلن عن اطلاق أجهزة ديسك توب Yoga بأحدث معالجات إنتل وAMD

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:55 م
لينوفو
لينوفو
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لينوفو تعلن عن اطلاق أجهزة ديسك توب Yoga بأحدث معالجات إنتل وAMD

أعادت لينوفو تسمية أجهزة الكمبيوتر المحمولة Yoga C740 و Yoga C640 إلى Yoga 7i و Yoga 6 على التوالي.

وقالت الشركة الصينية: إن (Yoga 7i) سيأتي بأحدث إصدار من معالجات Intel ؛ من المحتمل أن تظهر Tiger Lake التالية ، والتي تقول إنتل: إنها ستوفر سرعات أفضل بكثير مع استهلاك أقل للطاقة من الأجيال السابقة ، وذلك بفضل تصميمها الجديد SuperFin بتقنية 10 نانومتر.


أجهزة ديسك توب Yoga

مثل سابقتها ، يبدو Yoga 7i الجديد وكأنه كمبيوتر قابل للتحويل للتنافس مع MacBook Air من Apple. إنه يوفر شاشة مقاس 14 بوصة أو 15 بوصة ، بالإضافة إلى مكبرات صوت أمامية Dolby Atmos ، وتكامل Alexa من Amazon ، وكاميرا ويب تتميز بمصراع الخصوصية. بالإضافة إلى منفذين يدعمان معيار Intel Thunderbolt 4 الجديد.

وتقول شاومي: إن الحاسوب سيوفر 13 ساعة من عمر البطارية لطراز 15 بوصة، و 16 ساعة لطراز 14 بوصة. ووفقًا للشركة، فإن إقلاع الجهاز فائق السرعة، إذ سيرى المستخدم الجهاز قيد التشغيل “في اللحظة التي تفتح فيها الغطاء”.

أما بالنسبة للكمبيوتر مقاس 13.3 بوصة (Yoga 6) فهو يحتوي على معالج Ryzen 7 4700U من (AMD) ، والذي يستهدف المشترين الذين يبحثون عن أجهزة كمبيوتر بسعر أقل. تقول Lenovo: إنه أول كمبيوتر محمول مصمم بمزيج من المعدن والمواد “اللينة”. وقالت الشركة أيضًا: إن عمر بطارية (Yoga 6) يصل إلى 18 ساعة مع شاشة بمستوى سطوع 300 نت.

يكون؛ سيُعرض جهاز الكمبيوتر (Yoga 6) للبيع ابتداءً من أكتوبر بسعر يبدأ من 699 دولارًا أمريكيًا ، بينما سيتوفر الكمبيوتر (Yoga 7i) بدءًا من نوفمبر المقبل بسعر يبدأ من 799 دولارًا.

لينوفو تعلن عن اطلاق أجهزة ديسك توب Yoga بأحدث معالجات إنتل وAMD

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