كاتب صحفي: مبادرة إطلاق النار في ليبيا تكليل لجهود السيسي (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة المصور، في تعليقه على إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا إنه لولا جهود مصر على مدار الفترة المقبلة والثوابت التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تحقق هذا القرار.

وأضاف أيوب في اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا": "إن مصر على مدار 60 يومًا قامت خلالها باتصالاتها العربية ومحاولتها المستمرة للم الشمل الذي كان سببًا في القرار اليوم".

وأشار إلى أن مصر خاضت عملية سياسية من أجل تحقيق الاستقرار والتقسيم العادل للثروات الليبية، موضحًا أن توحد القبائل الليبية ساهم في تغيير المعادلة بالمشهد الليبي.

وتابع "على الليبيين أن يسعوا لتحقيق هذا التوافق، مرحبًا بقرار رئيس البرلمان عقيلة صالح باختيار مقر رئاسي جديد يتوافق عليه الشعب الليبي يكون مقره سرت، وسيكون هناك دعم واضح من مصر لرؤية ليبيا الوطنية".

وفي سياق متصل، نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

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