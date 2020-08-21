القمة 120.. أبرز 7 هدافين أجانب في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:46 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
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يواجه فريق الأهلي غريمه التقليدي الزمالك مساء السبت 22 أغسطس، على ستاد القاهرة الدولي في لقاء (القمة 120)، والذي يأتي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

تاريخيًا، التقي الأهلي مع الزمالك في 119 مباراة بالدوري الممتاز، فاز المارد الأحمر في 45 مباراة، مقابل 26 انتصارا للفارس الأبيض، وحسم التعادل 48 مباراة (21 سلبي – 37 إيجابي).

سجل الأهلي خلال مبارياته ضد غريمه الزمالك في الدوري الممتاز (148 هدفًا) سجلهما 66 لاعبًا من الفريق الأحمر، بينما سجل 55 لاعبًا من الفريق الأبيض 100 هدف في الشباك الحمراء خلال مواجهات الفريقين بالبطولة المحلية.

ويتصدر عبد الكريم صقر قائمة الهدافين التاريخيين لمباريات القمة وسجل 19 هدفًا بواقع (10 للأهلي – 9 للزمالك)، يليه مصطفي كامل طه وسجل 17 هدفًا (12 للزمالك – 5 للأهلي)، ثم مختار التتش وأبوتريكة وسجل كل منهما 13 هدفا.

وشهدت مواجهات الأهلي والزمالك عبر تاريخها الطويل تألق عدد من المحترفين الأجانب الذين نجحوا في تسجيل عدد من الأهداف الحاسمة وكتبوا اسمائهم بحروف من ذهب في سجل هدافي مباريات القمة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الهدافين الأفارقة في تاريخ مباريات القمة بين الأهلي والزمالك:-

1- فلافيو (5 أهداف):
يتزعم الأنجولي فلافيو مهاجم الأهلي السابق قائمة الهدافين الأجانب في مباريات القمة وسجل 5 أهداف (3 بالدوري الممتاز – 2 في دوري أبطال إفريقيا).

3- عمر النور(5 أهداف):
سجل السوداني عمر النور نجم الزمالك السابق 5 أهداف في مباريات القمة، (4 أهداف رسمية – 1 هدف ودي)، وجاءت أهدافه بواقع 4 أهداف في مباريات الفريقين بالدوري، وهدفا في احدي المباريات الودية.

2- علي محسن (5 أهداف):
من الهدافين الأجانب في مباريات القمة ايضًا اليمني علي محسن نجم الزمالك السابق، وسجل 5 أهداف أيضًا بواقع هدفين بالمواجهات الرسمية (1 بالدوري – 1 بكأس مصر)، و3 أهداف في المواجهات الودية بين الفريقين.

4- جونيور أجايي (4 أهداف):
تضم قائمة الهدافين الأجانب في لقاءات القمة، النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي الحالي سجل 4 أهداف في شباك الزمالك (هدفين بالدوري - هدفين بكأس السوبر المصري).

5- ايمانويل كوارشي (3 أهداف):
سجل نجم الزمالك السابق الغاني إيمانويل كوارشي 3 أهداف للفريق الأبيض في شباك الأهلي خلال لقاءات القمة (2 بالدوري - 1هدف بكأس مصر).

6- حسين ياسر المحمدي (3 أهداف):
تضم قائمة الهدافين الأجانب بمباريات القمة نجم الزمالك السابق القطري صاحب الأصول المصرية حسين ياسر المحمدي، وأحرز 3 أهداف في الشباك الحمراء (2 بالدوري الممتاز - هدف وحيد بكأس مصر).

7- أحمد فليكس (هدفين):
سجل الغاني أحمد فليكس لاعب الأهلي السابق هدفين خلال مباريات القمة بين الفريقين بالدوري الممتاز.

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