فيلم "توأم روحي" يحقق نصف مليون جنيه في ثالث أيام عرضه

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:52 م
توأم روحي
توأم روحي
مي مرسي
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وصلت إيرادات فيلم "توأم روحي" لـ544 ألف و439 جنيه وذلك عقب طرحه بأيام قليلة بدور عرض السينمات لينافس فيلم "الغسالة والذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.

واحتل فيلم "توأم روحي" بهذه الإيرادات المركز الأول في الإيرادات، متفوقا على فيلم "الغسالة" والذي حقق 276 الف و117 جنيه.

فيلم "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وعدد من الفنانين.

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