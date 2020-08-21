بريطانيا ترسل فريق طبي ثاني إلى لبنان لمواجهة كورونا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت الحكومة البريطانية في بيان لها اليوم الجمعة، عن إرسال فريق طبي للمرة الثانية إلى لبنان يتكون من خمسة أفراد للمساعدة في مواجهة إنتشار فيروس كرونا المستجد.

 

وقالت ماري تريفيليان، وزيرة التنمية الدولية البريطانية في بيان لها: لا تزال بيروت تواجه معركة شاقة للوقوف على قدميها، حيث يتعين عليها التعامل مع تحدي مزدوج ومعقد يتمثل في التعامل مع تداعيات الإنفجار وفي ذات الوقت التعامل مع الزيادة المقلقة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ، متمنية أن تساعد خبرات فريق الأبطاء البريطانيين في هذه الكارثة المأساوية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الالات

أخبار تهمك

عاجل - اعتقال نجم مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يعلن تمسكه بالبقاء

منذ ساعة و 24 دقيقة

ثنائي برشلونة خارج البلوجرانا في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليون

منذ أقل من نصف ساعة

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يستهدف أكثر من لاعب في الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نيمار يحسم مصير انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

فايلر يجد حلا لأزمة الأهلي أمام الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. برشلونة يبدأ في مفاوضات مع بديل ميسي

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

بريطانيا تعلن تسجيل 737 وفاة جديدة بفيروس كورونا

البابا فرنسيس يصلي من أجل ضحايا بيروت

مستشفيات ميدانية وفرق طبية.. تحركات عربية لإنقاذ بيروت بعد نكبة الانفجار

أستراليا تتبرع بـ 2 مليون دولار لدعم لبنان

قبرص ترسل طائرتي هليكوبتر إلى لبنان

منظمة الصحة العالمية تنقل إمدادات طبية إلى لبنان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

مفاجأة.. برشلونة يبدأ في مفاوضات مع بديل ميسي

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

05:01 م

نيمار يحسم مصير انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

06:01 م

فايلر يجد حلا لأزمة الأهلي أمام الزمالك في القمة

06:00 م

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

04:02 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»