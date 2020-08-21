بريطانيا ترسل فريق طبي ثاني إلى لبنان لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية في بيان لها اليوم الجمعة، عن إرسال فريق طبي للمرة الثانية إلى لبنان يتكون من خمسة أفراد للمساعدة في مواجهة إنتشار فيروس كرونا المستجد.

وقالت ماري تريفيليان، وزيرة التنمية الدولية البريطانية في بيان لها: لا تزال بيروت تواجه معركة شاقة للوقوف على قدميها، حيث يتعين عليها التعامل مع تحدي مزدوج ومعقد يتمثل في التعامل مع تداعيات الإنفجار وفي ذات الوقت التعامل مع الزيادة المقلقة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ، متمنية أن تساعد خبرات فريق الأبطاء البريطانيين في هذه الكارثة المأساوية.