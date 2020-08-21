رضا عبد العال لـ "الفجر الرياضي: توقعات القمة غير مضمونة.. والكرة أصبحت فلوس





كشف رضا عبد العال، نجم الزمالك، والأهلي، ومنتخب مصر السابق، عن توقعاته حول مباراة القمة، وأزمة النادي الأهلي الأخيرة مع رمضان صبحي.





وقال عبد العال في تصريحات لـ "الفجر الرياضي" أن مباراة القمة المقبلة مباراة خاصة، تجمع بين قطبي الكرة المصرية والتوقعات غير مضمونة، خاصة بعد أزمة تفشي فيروس كورونا.









وأضاف نجم الزمالك السابق :" أن اللاعبان اللذان سيؤثر في مباراة القمة هما چونيور أجاي لاعب الأهلي، وأشرف بن شرقي لاعب الزمالك".





وأوضح :" رمضان صبحي غيابه سيؤثر في مباراة القمة والدليل عدم مشاركته بمباراة السوبر المصري الماضية آثر على المباراة ".





وعن عودة الدوري المصري، قال :"عودة الدوري شغلت الجميع عن أزمة تفشي فيروس كورونا".





وأكد أن دفع كارتيرون مدرب الزمالك بالناشئين في مباراة إف سي مصر، كان أمر صعب للغاية، حيث كان يريد أن يُشيد بِه الجميع، ولكن النتيجة لم تأتي في صالحه، وجعلته يفقد نقطتين في صراع المركز الثاني.





وأشاد عبد العال بناشيء الزمالك حسام أشرف، مؤكدًا أنه لاعب جيد، متمنيًا أن لا يصيبه الغرور.





وعن أزمة رمضان صبحي مع الأهلي، قال :" كما تدين تدان ومن حق رمضان أن يفكر في تأمين مستقبله مثل عبد الله السعيد، بعد ماقام بتامين مستقبله، أصبح الأن يقدم كرة جيدة، وحالياً أصبحت الفلوس هي التي تتحكم بمسار الكرة في مصر".









واختتم عبد العال ل الفجر الرياضي " النادي الأهلي استغنى عن العديد من اللاعبين مثل حسام عاشور، وشريف اكرامي، وعماد متعب، والكثير من اللاعبين وهذا يسمى ( بالإفتراء) ورمضان صبحي، رأى ان النادي الأهلي، قام بالإستغناء عن العديد من اللاعبين وهذا يسمى(بالدبح ) منهم مؤمن زكريا، ورأي رمضان، انه من حقه تأمين مستقبله، وهذا لا يعيبه في شئ، والكرة الأن اصبحت فلوس.



