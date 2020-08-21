التربية الرياضية بكفر الشيخ ترد على واقعة تنمر لجنة القدرات بطالب

كشف الدكتور وجيه سكر، رئيس لجنة القوام بكلية تربية رياضية كفر الشيخ، تفاصيل واقعة التنمر بطالب يدعى أحمد أثناء تقديم أوراق التحاقه بكلية التربية الرياضية.

وأشار "سكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الطالب يخضع لعدة اختبارات قبل وصوله إلى لجنة القوام، موضحا أنهم يبحثون في لجنة القوام عن التشوهات القوامية الموجودة في الجسم.

وأضاف أنه سأل الطالب أحمد عن وضع شفتيه بعد أن خلع الكمامه، موضحا أنه وجد الطالب مصابا بالشفاة الأرنبية، متابعا أنه سأل الطالب عن شفتيه بمفرده بعيدا عن زملائه، مستطردا: "أنا قولتله انت زي الفل ويمكن ربنا شايل ليك حاجة أحسن".

وأضاف أنه سأل الطالب أحمد عن وضع شفتيه بعد أن خلع الكمامه، موضحا أنه وجد الطالب مصابا بالشفاة الأرنبية، متابعا أنه سأل الطالب عن شفتيه بمفرده بعيدا عن زملائه، مستطردا: "أنا قولتله انت زي الفل ويمكن ربنا شايل ليك حاجة أحسن".

وتابع أن الشفاة الأرنبية تمنع أي شخص من الالتحاق بالكلية لأنها تعتبر من التشوهات القوامية، نافيا أنه يكون قد قال للطالب أنه قبيح.

وتابع أن الشفاة الأرنبية تمنع أي شخص من الالتحاق بالكلية لأنها تعتبر من التشوهات القوامية، نافيا أنه يكون قد قال للطالب أنه قبيح.





حازت قصة الطالب «أ.ع.» المتقدم لإختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بكفرالشيخ، وأحد أبناء المحافظة، على تعاطف الكثيرين، بعد أن عبر عن تنمر المجتمع به لوجود عيب خلقي بشفته.





وكتب الطالب على صفحته الشخصية بالفيسبوك «بوست»، بعنوان (أنا قبيح)، حكي فيه عما حدث له أثناء التقديم لكلية التربية الرياضية، ورفضه بسبب شكله.





ومما جاء في البوست: «قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا.. وبعد كدا رحت لدكتور التاني عشان الاختبار.. انزل عشرة ضغط.. أقف على مشط رجلك ونط.. اقعد وأقف وأنت مربع من غير ما تسند.. وبعد كدا قالولنا ننزل الكمامة.. وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شوية ومركز ف شفتي أوي.. بعدها ندهلي قالي اسمك أي قولتله كذا كذا يادكتور.. قالي أي اللي ف شفتك دا.. قولتله عملية حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عمليه تانيه وشفتي هترجع طبيعيه وهشيل التقويم.. فقال لي طب ارجع تاني».





وتابع: «بعد شويه قالي تعالى.. فروحت قالي روح إلبس هدومك وروح.. قولتله ليه يا دكتور دا انا حتى لسه ما دخلتش اختبار الجري ولا حتى الخطوات اللي بعد كدا.. قالي أنت شكلك مينفعش.. قولتله الكليه كلها حركة وجري وسباحة.. وأنا بقول لحضرتك أنا بعد خمس شهور كل دا هيبقا زي الفل.. قالي انت كشكل أصلا مينفعش.. يلا اتفضل روح البس وروح».



