مسلسل "ممالك النار" ابتداء من غدا على "dmc"

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شارك الفنان خالد النبوي صورة له من مسلسل "ممالك النار"، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وأعلن "النبوي" من خلال هذه الصورة عن عرض مسلسل "ممالك النار" ابتداء من غدا عبر قناة "dmc"، حيث كتب تعليقا قائلا: "ممالك النار غدا على dmc الساعة 7 مساء".



يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" مع الفنان محمود حميدة وريهام حجاج وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.