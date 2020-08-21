بيان عاجل من التربية الرياضية بكفر الشيخ عن واقعة "أنا شكلي قبيح"

أصدرت كلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالحليم مصطفي عكاشة، عميد الكلية، بيانا منذ قليل، بشأن ما تم تداوله أمس علي مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر، المتقدم لاجتياز اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية جامعة كفرالشيخ.





أوضحت الكلية خلال البيان: أننا جميعًا بدأ من رئيس الجامعة وجميع العاملين بالجامعة، موجودين لخدمة أبناؤنا الطلاب، واعطاء كل ذي حق حقه وتذليل العقبات أمامهم ونصحهم وارشادهم الي الصواب دائما، مشيرة إلي أن كليات التربية الرياضية عموما بجمهورية مصر العربية لها ضوابط وشروط للالتحاق بها ولذلك تم عقد عده اختبارات والمسماة باختبارات القدرات وتتم من خلال عدة لجان متخصصة وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالي.





وأضافت أن الطالب المتقدم يمر بعده مراحل اولها وبعد دفع المصروفات المقررة من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للجامعات المصرية، أن يبدأ الطالب بالكشف الطبي المبدئي علي القلب ثم ينتقل الطالب اللائق فقط الي الاختبار الثاني، وهو اختبار قياس الطول والوزن، ثم ينتقل الطالب اللائق فقط الي الاختبار التالي، وهو اختبار القوام ثم ينتقل الطالب اللائق فقط الي الاختبار التالي، وهو اختبار السمات الشخصية، ثم ينتقل الطالب اللائق فقط الي الاختبار الرياضي، ويتم ذلك من خلال لجان سير محددة من قبل كنترول مسئول عن ذلك، ويتم استبعاد الطالب الغير مستوفي للشروط أولا بأول.





وأشارت الكلية خلال البيان إلي إن ما حدث لابننا العزيز أحمد غريب محمد كامل عمر، أنه افتقد أحد شروط القبول بالكلية في احدي اللجان المتخصصة وهي لجنة القوام، وهذا ليس معناه أنه بهذا الوصف الذي يصف به نفسه علي الاطلاق، ومن الممكن أن يكون مبدع جدا ومتميز جدا عند التحاقه بأي كلية نظرية غير كلية التربية الرياضية.





وأكدت الكلية نحن أبدًا لا نرضي بأن يهان لدينا أي طالب علي الاطلاق، بدليل أن أحد الأساتذة المتخصصين في اللجنة نفسها تحدث مع الطالب علي انفراد ومن قرب، نظرا لمراعاته نفسيًا، موضحًا له سبب عدم قبوله، وذلك نظرا للنواحي الانسانية والتي فهمت عكس ما قصد منها تمام.





واختتمت الكلية بيانها بأنها توضح للجميع اختصاصات لجنة اختبار القوام، والتي يقف فيها الطالب امام لجنة الاختبار بالشورت الرياضي فقط، حتي تتمكن اللجنة من رؤية جميع اجزاء جسم الطالب والتأكيد من خلو جميع هذه الأجزاء الظاهرة من أي عيوب أو انحرافات قوامية تعيق الطالب عن الاستمرار والنجاح في العمل في هذا المجال فيما بعد، ولذا تطلب اللجنة من الطالب عمل بعض المهارات الحركية التي تبين خلوه تمام من هذه العيوب الخلقية والبدنية، وكل هذا لصالح الطالب قبل التحاقه بالكلية، متمنية لأبناءها الطلاب جميعا التوفيق والسداد فيما يوفقهم الله اليه.





وكان أحد الشباب ويدعى أحمد عمر من أبناء محافظة كفر الشيخ، كتب علي صفحة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" عن تعرضه للتنمر خلال تقديمه لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.





قال فيها: "موقف حصلي النهاردة وأنا بقدم كلية تربية رياضية، رحت الساعة 9 الكلية عشان أقدم الورق وادخل الاختبارات وقعدت أنزل واطلع من الساعة 9 للساعة 1 وبعد كده قعدت ساعة على ما دخلوني ودفعت 450 جنيه الأول غير الورق اللي صورته وبعد كده دخلت وقلعت ما عدا الملابس الداخلية وبعد كده قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا وبعد كده رحت للدكتور التاني عشان الاختبار، انزل عشرة ضغط، اقف على مشط رجلك ونط، اقعد واقف وأنت مربع من غير ما تسند وبعد كده قالوا لنا ننزل الكمامة وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شوية ومركز فى شفتي أوي، بعدها ندهلي قالي اسمك إيه قلت له كذا كذا يا دكتور قالي إيه اللي فى شفتك ده، قلت له عملية حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عملية تانية وشفتي هترجع طبيعية وهشيل التقويم وهبقى زي الفل".





أضاف الشاب في رسالته المتداولة: "فقال لي طب ارجع تاني، وقفت مع زمايلي فلقيته قال لهم روحوا انتو للخطوات اللي بعد كده وقال لي أقف انت عاوزك، طبعا أنا استغربت، اللي هو في إيه، وبعدين إيه البصات اللي بيبصها لي دي فبعد ما ذنبني شوية قال لي تعالى، فروحت قال لي روح البس هدومك وروح، قلت له ليه يا دكتور ده أنا حتى لسه ما دخلتش اختبار الجري ولا حتى الخطوات اللي بعد كده، قال لي انت شكلك مينفعش، قال لي: عشان مصلحتك بس، قلت له الكلية كلها حركة وجري وسباحة ولو فيه بوكس وملاكمة فأنا بقول لحضرتك أنا بعد خمس شهور كل ده هيبقى زي الفل، قال لي انت كشكل أصلا ما ينفعش يا بني، وبعد كده قال لي يالا اتفضل روح البس وروح، طب أقسم بالله أنا كان معايا واحد ما يقلش عن 120 كيلو واتقبل عادي".





تابع الشاب المُتنمر عليه، "نزلت سألتهم وقلت لهم عاوز الـ450 بتوعي عشان أمشي لأني لسه حتى ما دخلتش الاختبارات ولا عملت أي حاجة، يعني دفعتهم عالفاضي ألاقي الأمن يقولي: بح يا باشا كان فيه وخلص، ما ينفعش تاخدهم تاني، طلعت لحد مهم فوق فى مكتبه قال لي طالما كتبت اسمك عالظرف يبقى متعرفش تاخدهم، قلت له تمام بس أنا أصلا ما دخلتش الاختبارات، يعني لو دخلت أوك إنما أنا ما دخلتش، إن جيت للحق معاملته كانت في منتهى الاحترام بس على كلامه أنه ما يقدرش يعمل شيء، نزلت وأنا مش مسامح فى الفلوس طبعا".





اختتم قائلًا" اللي موتني إن أنا ليه ما تقبلتش.. علشان شكلي مش لايق عالكلية، على كلام اللي كان فوق فى الكشف الطبي، يعني أنا قبيح، أنا وأنا طفل يا ما خدت تريقة واتعنصرت عنصرة هدت آمالي وطموحاتي في حاجة أنا ما ليش ذنب فيها، والله مش أنا اللي خلقتني عشان أكون وحش فى نظركم".



