شاهد.. نيللي كريم مع صديقاتها وابنتها في حمام السباحة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:33 م
نيللي كريم
نيللي كريم
مي مرسي
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شاركت الفنانة نيللي كريم صور جمعتها بصديقاتها أثناء استمتاعهم بالأجواء الصيفية وذلك عبر خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نيللي كريم، في حمام السباحة مع صديقاتها، وظهرت بفستان برتقالي اللون وصيفي طويل على حمام السباحة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" بجانب آسر ياسين وعدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.
شاهد.. نيللي كريم مع صديقاتها وابنتها في حمام السباحة
شاهد.. نيللي كريم مع صديقاتها وابنتها في حمام السباحة

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