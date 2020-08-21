شاهد.. نيللي كريم مع صديقاتها وابنتها في حمام السباحة

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شاركت الفنانة نيللي كريم صور جمعتها بصديقاتها أثناء استمتاعهم بالأجواء الصيفية وذلك عبر خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نيللي كريم، في حمام السباحة مع صديقاتها، وظهرت بفستان برتقالي اللون وصيفي طويل على حمام السباحة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" بجانب آسر ياسين وعدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.