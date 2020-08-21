بـ5 جنيهات ومكيفة.. تشغيل 3 خطوط جديدة للنقل العام بالقاهرة (تعرف عليها)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:17 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسماعيل منطاوي
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أعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة، عن 3 خطوط جديدة تنضم لأسطول النقل العام نهاية شهر أغسطس الجاري.

وتعمل الأتوبيسات الجديدة بالغاز الطبيعي وتحتوي على مكيف هواء، ويأتي ذلك ضمن مخطات الدولة لتحسين آداء خدمة المنقل المُقدمة للمواطنين.

ويبلغ سعر التذكرة لهذه الخطوط 5 جنيهات لنصف الخط و10 جنيهات للرحلة كاملة أو أزيد من نصف الخط.

ونعرض لكم أماكن الركوب وخطوط السير الجديدة:-

الخط الأول: "النزهة الجديدة – الجامعة الأمريكية":-

يبدأ من النزهة الجديد- شارع جسر السويس -الألف مسكن -شارع فريد سميكة -ميدان الحجاز -شارع النزهة -ميدان السبع عمارات -شارع عمر بن الخطاب -شارع الثورة- طريق القاهرة السويس- عزبة الهجانة- الطريق الدائرى- ظهراء مدينة نصر- كوبرى المشير- شارع التسعين -ينتهى بالجامعة الأمريكية”، ويعود في نفس المسار.

الخط الثانى: "مساكن بيتشو – كورنيش النيل – المنيل – بولاق الدكرور":-

يحمل رقم 358 ويبدأ من “محطة مساكن بيتشو – شارع زهراء المعادى – طريق المعادى – نفق زهراء المعادى – شارع 306 – شارع السعودية – شارع الجزائر – ميدان العرب – شارع 77 – كوبرى شمال المعادى – شارع كورنيش النيل – شارع الروضة – شارع المنيل – شارع السراى – كوبرى الجامعة – جامعة القاهرة – شارع الدقى – شارع التحرير – شارع السودان – محطة بولاق الدكرور”.

الخط الثالث: "الاميرية – المطرية – عباس العقاد – الجامعة الأمريكية":-

يحمل رقم 354 ويبدأ من “محطة الأميرية – شارع السواح – شارع المطرية – ميدان المطرية – شارع الحكم – شارع أبو بكر الصديق- شارع النزهة – ميدان السبع عمارات – ميدان الساعة – عباس العقاد – شارع مصطفى النحاس- التبة – شارع متولى الشعراوى- الحى العاشر – زهراء مدينة نصر- الطريق الدائرى – كوبرى المشير – شارع التسعين – الجامعة الأمريكية”.

وكانت هيئة النقل العام بالقاهرة، تسلمت 20 أتوبيسا جديدا مكيف الهواء، يعمل بالغاز الطبيعى، ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور بأسعار مناسبة.

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