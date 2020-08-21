إزالة مبنيين مخالفين بحي الجنوب في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تنفيذ عدة قرارات إزالة لعدد من المباني المخالفة بجنوب المحافظة، حيث تم بنائها بدون ترخيص ضمن الحملات المستمرة التي تقوم بها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات ومخالفات البناء بجميع الأحياء، مؤكدا علي استمرار الحملات، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





وقامت أجهزة حي الجنوب برئاسة احمد زغلف رئيس حي الجنوب بإزالة مبنيين مخالفين على أرض زراعية، وتم تحرير محضر تنفيذ إزالة وتحويل أصحاب المخالفه إلى الجهات القانونية.





وأكد محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية ستتصدى بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالف بدون ترخيص مكلفًا رؤساء الاحياء بالمتابعة المستمرة والمرور اليومي لرصد أى مخالفات وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقانون.





محافظ بورسعيد: متابعة مستمرة لسير العمل بالمراكز التكنولوجية



