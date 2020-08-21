إزالة مبنيين مخالفين بحي الجنوب في بورسعيد
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:45 م
محمد عزام
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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تنفيذ عدة قرارات إزالة لعدد من المباني المخالفة بجنوب المحافظة، حيث تم بنائها بدون ترخيص ضمن الحملات المستمرة التي تقوم بها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات ومخالفات البناء بجميع الأحياء، مؤكدا علي استمرار الحملات، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وقامت أجهزة حي الجنوب برئاسة احمد زغلف رئيس حي الجنوب بإزالة مبنيين مخالفين على أرض زراعية، وتم تحرير محضر تنفيذ إزالة وتحويل أصحاب المخالفه إلى الجهات القانونية.
وأكد محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية ستتصدى بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالف بدون ترخيص مكلفًا رؤساء الاحياء بالمتابعة المستمرة والمرور اليومي لرصد أى مخالفات وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقانون.
محافظ بورسعيد: متابعة مستمرة لسير العمل بالمراكز التكنولوجية
وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية بالأحياء جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، لاستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، تسهيلًا على المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وكان محافظ بورسعيد قد تفقد سير العمل بالعديد من المراكز التكنولوجية بالأحياء،خلال الايام الماضية للوقوف على سير العمل وانتظامه أيام العطلات، وحث المواطنين على تقديم طلبات التصالح وسداد المبالغ المستحقة، وفقا للقانون، حتى لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة عليهم.
وناشد محافظ بورسعيد كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة، وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالأحياء على مستوى المحافظة.
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