هل يحق للخاطب أن يصافح خطيبته؟.. عميد كلية الدعوة السابق يجيب (فيديو)

قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق، وأحد علماء الأزهر الشريف، إنه ليس من حق الخاطب أن يصافح خطيبته أو يلمسها أو يخلو بها، لأن الخطوبة هي وعد بالزواج فقط ولا يترتب عليه حقوق شرعية إلا بعقد الزواج.

وأضاف، هناك حق واحد للخاطب، وهو ألا يتقدم أحد لخطبة من يريدها زوجة له إلا في ثلاثة أحوال، إذا رفض أو أذن لغيره عن رضى وموافقة منه أو اختلف الاثنين وتم فسخ الخطوبة.

وأضاف، هناك حق واحد للخاطب، وهو ألا يتقدم أحد لخطبة من يريدها زوجة له إلا في ثلاثة أحوال، إذا رفض أو أذن لغيره عن رضى وموافقة منه أو اختلف الاثنين وتم فسخ الخطوبة.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إذا تعلق الجانبين ببعضهما فهذا يشيرا إلى زواج سليم وصحيح.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إذا تعلق الجانبين ببعضهما فهذا يشيرا إلى زواج سليم وصحيح.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق، وأحد علماء الأزهر الشريف، لا أؤيد معرفة الخاطب ما مر من ذكريات بشأن الطرف الآخر فليس من الخاطب أو المخطوبة أن يسأل كل منهما عن ذكريات وأسرار الطرف الآخر إلا بموافقته، استخدامًا للآية الكريمة "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم"، وإذا ستر الله الإنسان في فترة ما فلا ينبغي أن يفضح نفسه.





تابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بعض الناس يتورع ولا يذكر العيوب بل وينكرها سواء في الخاطب أو المخطوبة وهذا حرام لأنها شهادة ويكون بذلك قد كتم شهادة وارتكب إثما.





أضاف، إذا بني الاختيار على المعايير الصحيحة سيؤدي إلى السعادة الزوجية والحب والخير، محذرا من طول فترة الخطوبة لما يترتب عليه من مشاكل كثيرة.



