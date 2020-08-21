هل يحق للخاطب أن يصافح خطيبته؟.. عميد كلية الدعوة السابق يجيب (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:07 م
الدكتور جمال فاروق
الدكتور جمال فاروق
الفجر
Advertisements
قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق، وأحد علماء الأزهر الشريف، إنه ليس من حق الخاطب أن يصافح خطيبته أو يلمسها أو يخلو بها، لأن الخطوبة هي وعد بالزواج فقط ولا يترتب عليه حقوق شرعية إلا بعقد الزواج.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إذا تعلق الجانبين ببعضهما فهذا يشيرا إلى زواج سليم وصحيح.

وأضاف، هناك حق واحد للخاطب، وهو ألا يتقدم أحد لخطبة من يريدها زوجة له إلا في ثلاثة أحوال، إذا رفض أو أذن لغيره عن رضى وموافقة منه أو اختلف الاثنين وتم فسخ الخطوبة.




وفي سياق منفصل، قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق، وأحد علماء الأزهر الشريف، لا أؤيد معرفة الخاطب ما مر من ذكريات بشأن الطرف الآخر فليس من الخاطب أو المخطوبة أن يسأل كل منهما عن ذكريات وأسرار الطرف الآخر إلا بموافقته، استخدامًا للآية الكريمة "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم"، وإذا ستر الله الإنسان في فترة ما فلا ينبغي أن يفضح نفسه.

تابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بعض الناس يتورع ولا يذكر العيوب بل وينكرها سواء في الخاطب أو المخطوبة وهذا حرام لأنها شهادة ويكون بذلك قد كتم شهادة وارتكب إثما.

أضاف، إذا بني الاختيار على المعايير الصحيحة سيؤدي إلى السعادة الزوجية والحب والخير، محذرا من طول فترة الخطوبة لما يترتب عليه من مشاكل كثيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الزواج الدعوة الإسلامية الخطوبة الأزهر

أخبار تهمك

4 جنيهات تراجع فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

منذ نصف ساعة

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 16 ساعة

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يستهدف أكثر من لاعب في الأهلي

منذ ساعة

ثنائي برشلونة خارج البلوجرانا في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - اعتقال نجم مانشستر يونايتد

منذ ثلث ساعة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تعرف على تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع للقاء القمة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

حكم الشبكة عند فسخ الخطبة

أول رد من "الإفتاء" على جواز السماح للشاب برؤية شعر وساقين خطيبته

داعية إسلامي يوضح حكم رؤية الخاطب لشعر وساق وقدم خطيبته

خالد الجندي يوضح حكم المصافحة بين الرجل والمرأة

بعد واقعة مصطفى أبوتورتة.. الإفتاء توضح: هل الشبكة من حق الشاب أو الفتاة؟

عميد كلية الدعوة السابق يفند شروط اختيار الزوجة الصالحة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:01 م

بسبب فاتي.. برشلونة يخسر 80 مليون يورو

ثنائي برشلونة خارج البلوجرانا في الميركاتو الصيفي

04:30 م

صفقة مدوية.. صراع جديد بين الأهلي والزمالك على نجم الدوري المصري

04:02 م

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

01:20 م

عاجل - اعتقال نجم مانشستر يونايتد

05:10 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»