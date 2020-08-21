الشعب الجمهوري: مبادرة الوفاق الليبية لوقف إطلاق النار تتوافق مع الرؤية المصرية

أكد حزب الشعب الجمهوري، أن مطالبة المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي، في بيانين لهم صباح اليوم كافة الأطراف في ليبيا بوقف إطلاق النار، خطوة صحيحة في طريق حل الأزمة الليبية بالتفاوض بين الأشقاء الليبيين، دون أي تدخل خارجي.





وأضاف الحزب في بيانه له اليوم أن هذه الخطوة هي تأكيد على صحة موقف مصر من الأزمة منذ البداية حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أن مبادرة حكومة الوفاق اليوم بوقف اطلاق النار في عموم ليبيا جاءت انتصاراً للرؤية المصرية في ملف الأزمة الليبية والمتمثلة في اعلان القاهرة للحل السلمي في ليبيا.





وأثنى الحزب على تأييد الرئيس السيسي لمبادرات وقف إطلاق النار بعموم ليبيا، مشيراً إلى أن تأييد الرئيس لهذه المبادرة هو تأكيد على حرص الدولة المصرية على مصلحة الشعب الليبي، واستقرار الدولة الليبية وأمان شعبها.





ونشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".



