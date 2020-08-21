عاجل.. فائز السراج يوجه الشكر للسيسي لمباركته جهود السلام في ليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:54 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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وجه فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمباركته جهود السلام في ليبيا.

وقال، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أشكر السيد عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وكل  الدول التي باركت ورحبت ببيان رئيس المجلس الرئاسي على جهودهم المبذولة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا".

وكان نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

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