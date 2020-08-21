محافظ أسيوط: المرحلة الثانية من "حياة كريمة" تستهدف 90 قرية (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:58 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
الفجر
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المبادرة الرئاسية تستهدف حياة كريمة للأهالي في المحافظات.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة استهدفت 60 قرية في أسيوط، على أن تستهدف المرحلة الثانية 90 قرية في المحافظة، بإجمالي 150 قرية.

وأكد محافظ أسيوط أن اختيار المرأة المعيلة التي ستحصل على مشروع، يتم من خلال لجان من وزارة التضامن والجمعيات وبعض البنوك وكذلك المحليات، مضيفا أنه تم توزيع الأفران على بعض الأشخاص لعمل المعجنات وبيعها، كأحد المشروعات متناهية الصغر.



وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.

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مبادرة قرية حياة كريمة المرحله الاولى أسيوط

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