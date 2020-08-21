فرحات: تحويل السيارات للعمل بالغاز يستغرق بين ساعتين و4 ساعات (فيديو)

قال المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، إن استخدام الغاز الطبيعي في السيارات يفيد محركات المركبات جدا، لأنه نظيف وأكثر كفاءة ولا يوجد به ملوثات.





وأضاف "فرحات" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي هو مشروع قومي، سيعمل على تطوير منظومة النقل، حيث سيتم إحلال السيارات الجديدة بدلا من القديمة.



وتابع: أن الغاز الطبيعي يوفر 40% من استهلاك البنزين، وهو ما يعود على المواطن بالنفع الكبير، بالإضافة إلى أن مصر لديها خبرات كبيرة جدا في مجال الغاز الطبيعي، وهو ما سيجعلها مركز إقليمي كبير. وأردف "فرحات"، أنه على المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، التوجه لأقرب مركز تحويل لهم، علما بأن العناوين متاحة على الإنترنت، مؤكدا أن تحويل السيارات يتم في فترة بين ساعتين و4 ساعات.









