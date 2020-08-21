فرحات: تحويل السيارات للعمل بالغاز يستغرق بين ساعتين و4 ساعات (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:53 م
المهندس عبد الفتاح فرحات
المهندس عبد الفتاح فرحات
الفجر
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قال المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، إن استخدام الغاز الطبيعي في السيارات يفيد محركات المركبات جدا، لأنه نظيف وأكثر كفاءة ولا يوجد به ملوثات. 

وأضاف "فرحات" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي هو مشروع قومي، سيعمل على تطوير منظومة النقل، حيث سيتم إحلال السيارات الجديدة بدلا من القديمة.

وتابع: أن الغاز الطبيعي يوفر 40% من استهلاك البنزين، وهو ما يعود على المواطن بالنفع الكبير، بالإضافة إلى أن مصر لديها خبرات كبيرة جدا في مجال الغاز الطبيعي، وهو ما سيجعلها مركز إقليمي كبير.
وأردف "فرحات"، أنه على المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، التوجه لأقرب مركز تحويل لهم، علما بأن العناوين متاحة على الإنترنت، مؤكدا أن تحويل السيارات يتم في فترة بين ساعتين و4 ساعات.



وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.

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مشروع قومي النقل الغاز الطبيعي السيارات

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