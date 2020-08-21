محمد موسى: "كوبري غطاطي تحول لمقلب قمامة.. فين المسئولين؟" (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:47 م
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
الفجر
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قال الإعلامي محمد موسى، إن شوارع قرية كفر غطاطي التابعة لمحافظة الجيزة تحولت إلى مقالب قمامة خاصة شارع الشباب، وأسفل الكوبري الدائري.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، سيارات ردم مخلفات المباني والقمامة تلقي بظلالها أسفل الكوبري حتى تحول إلى مقلب قمامة مفتوح أمام الجميع والمارة، مما يتسبب في انتشار الأمراض لأهالي القرية. 

وناشد موسى محافظ الجيزة ورئيس الحي والمسئولين في هيئة النظافة بالنظر للوضع تحت كوبري غطاطي والعمل على رفع القمامة مع تغليظ العقوبة لأي مخالف.



وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.

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الكلمات المفتاحية

محمد موسى كوبري غطاطي الكمامة الشباب

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