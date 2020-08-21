تعليم الفيوم: بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021م

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقد الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية ومسئولي مركز المعلومات وشئون العاملين ومديري المراحل واللامركزية وأمن المديرية والتعليم الخاص والتطوير التكنولوجي والتعليم الفني والشئون القانونية والمتابعة والتربية الخاصة.

وذلك بحضور مديري عموم ديوان المديرية، بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021/2020م وتطوير العمل الإداري بقسم شئون العاملين وقسم الشئون القانونية بالمديرية والإدارات التعليمية وميكنة السجلات والتقارير وتفعيل خدمة الشباك الواحد ودهان أسوار المدارس وصيانة دورات المياة وتطهير خزانات المياة.

أكد وكيل تعليم الفيوم بضرورة متابعة تأمين المدارس ومتابعة أعمال الصيانة وطفايات الحريق والتأكد من سلامة توصيلات الكهرباء ونظافة المدارس وتجهيزها خلال الفترة القادمة على مستوى المحافظة. 

كما نبه بضرورة مراجعة البيانات المسجلة على الحكومة الإلكترونية للطلاب بجميع المراحل على مستوى المدارس، وكذلك مراجعة تسجيل كافة التحويلات بين المدارس.

كما أكد وكيل الوزارة بضرورة حصر العجز والزيادة بالمدارس، واستلام الكتب من مخازن المديرية أولا بأول 
إلى مخازن الإدارات التعليمية وتوزيعها مباشرة على المدارس، التأكيد على مديري الإدارات التعليمية بسرعة حل أى مشكلة فورا والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، والتفاعل المباشر والسريع بين المديرية والإدارات التعليمية، وضرورة بذل الجهد فى امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 من أجل تهيئة المناخ المناسب ومساعدة رئيس لجان الثانوية العامة في أن تسير الامتحانات في هدوء وجو مناسب. 

تقدم وكيل تعليم الفيوم، بالشكر لفريق العمل بالمديرية والإدارات التعليمية وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
تعليم الفيوم: بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021م
تعليم الفيوم: بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021م
تعليم الفيوم: بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021م
تعليم الفيوم: بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021م
تعليم الفيوم: بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021م
تعليم الفيوم: بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021م
تعليم الفيوم: بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021م
تعليم الفيوم: بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021م
تعليم الفيوم: بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021م
تعليم الفيوم: بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021م

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