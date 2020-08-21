ضبط 4964 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:02 م
مرور
مرور
داليا عادل
Advertisements
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4964) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1685) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(282) مخالفة السير بدون تراخيص.
(16) دراجة نارية مخالفة.
(52) مخالفة موقف عشوائى.
(25) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


وفى سياق آخر، ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركات البناء مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 118 حكم حبس، في قضايا "تبديد، شيكات" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 70 سنة حبس، وكفالات بلغت 23 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

كانت وزارة الداخلية، شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف صور الخروج على القانون كافة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح ناري، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكما قضائيا متنوعا".

وجاء من ضمن المضبوطات، 206 قطعة سلاح ناري، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط 16 بندقية آلية، و48 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و126 فرد محلي، وطلقة مختلفة الأعيرة، و275 قطعة سلاح أبيض.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق كما نجحت إدارة الأموال العامة، ف ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاط فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن رصد المذكور وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية (30500 جنيه مصرى - 11000دولار أمريكى)، كما تم ضبط (هاتف محمول) بفحصه تبين أنه يحتوى العديد من الرسائل والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السوق المصر الالات

أخبار تهمك

الزمالك يبدأ التحرك من جديد في قضية «كهربا»

منذ ساعتين

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يخطط لخطف رباعي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

منذ حوالي 9 ساعات

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

منذ ساعتين

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يفاضل بين ثنائي وسط الأهلي للمشاركة في القمة

منذ 33 دقيقة

بادجي يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 21 ساعة

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

من "الدولار" لـ"اليورو".. سقوط تجار عملة في القاهرة والجيزة

منها 9 قضايا أمن عام.. جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

ضبط 33 قضية أمن عام وتنفيذ 96 حكما خلال 24 ساعة

تحرير 72 مخالفة عدم ارتداء كمامة خلال 24 ساعة

ضبط 189 شخصا لمخالفتهم قرار وقف أعمال البناء

سقوط شبكة منظمة للإتجار بالعملة في 4 محافظات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

فايلر يفاضل بين ثنائي وسط الأهلي للمشاركة في القمة

01:45 م

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

12:17 م

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

09:46 ص

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية