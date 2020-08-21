شاهد.. تجهيز متحف المركبات الملكية بطريقة برايل تمهيدًا للافتتاح

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال أحمد ناجي مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، انه تم الانتهاء من كتابة البطاقات الشارحة لجميع القطع الأثرية في متحف المركبات الملكية باستخدام طريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية ووضع خريطة شارحة لقاعات المتحف عند المدخل.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح متحف المركبات الملكية ببولاق

كما تم الانتهاء من تحديد ووضع الممرات الممهدة والمنحدرات لسهوله الصعود والهبوط بما يسهل حركة الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية، وسوف يتم وضع لوحات إرشادية بجميع القاعات باستخدام لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى تخصيص دورات مياة لذوي الاحتياجات الخاصة مجهزة طبقا للمواصفات العالمية.

الجدير بالذكر أن أعمال تطوير المتحف شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية، وتجهيز قاعات العرض الخاصة به، بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة، كما تم تزويد المتحف بقاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت. 

وقد أنشئ متحف المركبات الملكية في عهد الخديوي إسماعيل (١٨٦٣-١٨٧٩)، ويعتبر المتحف من أندر المتاحف حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.

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قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن 12 فندقًا بخمسة محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبرى ومطروح والسويس، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندقين بمحافظة جنوب سيناء هما كينج سنفرو الفراعنة ريف، وكنابش، وفندقين بمحافظة البحر الأحمر هما دافنشي، والمخيم الفضي، بالاضافة الي 5 فنادق بالقاهرة الكبرى هي بيراميزا، والتونسي، وتيوليب، وهامبورج، وكينج، وفندق لابلايا بمحافظة مطروح، وفندقين بالعين السخنة بمحافظة السويس هما امباير هوتيل، والجبل (بيازا سابقا).

وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 656 فندقا ب 21 محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي ان لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

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مدبولي والعناني يشاركان الشباب سباق الدراجات ولعب كرة الطائرة والقدم

عقب انتهاء اجتماع لجنة إدارة أزمة "كورونا"، أعطى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إشارة البدء لأول فعالية رياضية تقام بمدينة العلمين الجديدة، والتي انطلقت من أمام مقر مجلس الوزراء بالمدينة، وحتى منطقة الملاعب بالكورنيش بحضور عدد من الوزراء والشباب.

وشارك رئيس الوزراء ووزير ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني وبقية أعضاء الحكومة في سباق الدراجات، ثم لعب كرة طائرة، وكرة قدم.

وقال رئيس الوزراء إن إقامة هذه الفعالية الرياضية بمدينة العلمين الجديدة لها أكثر من هدف؛ فهي من جانب تبعث برسالة للمواطنين المصريين بأهمية ممارسة الرياضة، لما لها من دور مهم في الحفاظ على الصحة، وتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة.

فضلًا عن كونها تساعد على تقليل الوزن، وتحفز الإنسان نحو مزيد من العمل، ومن ناحية أخرى يدعم هذا الحدث الرياضي عملية الجذب السياحي، كما يسوق للمشروعات القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لدفع الشباب نحو استدامة ممارسة الرياضة، لافتا إلى أن برنامج الحكومة يعتمد في استراتيجيته لبناء الإنسان المصري على محور الرياضة إلى جانب محاور التعليم والصحة.

كما شهدت مدينة العلمين الجديدة على هامش الحدث الرياضي انطلاق فعاليات شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم ٥٣ ولأول مرة من المدينة بمشاركة أكثر من ١٥ ألف رياضي، يمثلون عددا من الشركات والمصانع والمصالح الحكومية والخاصة.
شاهد.. تجهيز متحف المركبات الملكية بطريقة برايل تمهيدًا للافتتاح
شاهد.. تجهيز متحف المركبات الملكية بطريقة برايل تمهيدًا للافتتاح
شاهد.. تجهيز متحف المركبات الملكية بطريقة برايل تمهيدًا للافتتاح
شاهد.. تجهيز متحف المركبات الملكية بطريقة برايل تمهيدًا للافتتاح

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