تبدأ من 415 ألف جنيه.. القائمة الكاملة لأسعار "جيب" خلال شهر أغسطس 2020

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:28 م
جيب
جيب
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أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات الوكيل الرسمي لعلامة فولفو السويدية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية خاصة بسيارات العلامة الأمريكية "جيب" المتاحة في السوق المصري خلال أغسطس.

واحتوت القائمة السعرية الخاصة بـ"جيب"، والصادرة عن مجموعة عز العرب، على أسعار طرازين هما جيب جراند شيروكي، و جيب رينيجيد تبدأ أسعارها من 415 ألف جنيه.

وسنُقدم لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية أحدث قائمة سعرية لعلامة "جيب" الأمريكية فى السوق المصري:

جيب جراند شيروكي
ينتمي طراز "جراند شيروكي" لفئة السيارات (4×4)، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 5700 سي سي، ليولد قوة 360 حصان وعزم أقصى للدوران 520 نيوتن / متر، مزودة بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

تعتمد على منظومة الجر الكلي، التي يمكنها التسارع من وضع السكون، حتى 100 كم / ساعة، في غضون 8.7 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 12.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

زودت طرازات جيب جراند شيروكي بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، منها "الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP".

تقدم جيب جراند شيروكي لعملاء السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليون و100 ألف جنيه خلال أغسطس الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة أبو غالي موتوزر– الوكيل غير الحصري للعلامة التجارية "جيب" في مصر.

جيب رينيجيد
ينتمي طراز "جيب رينيجيد" لفئة السيارات الرياضية الـ SUV متعددة الاستخدامات والتي تعتمد على محرك اقتصادي سعة 1.4 لتر، مزود بشاحن تيربو بقوة 140 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات و يتوفر في الفئة الأولى والثانية، و ستيبترونيك من 6 سرعات في الفئة الثالثة.

أما الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا بالسيارة والتي تقدم بنظام دفع كلي فهي الأخرى مزودة بمحرك سعة 1.4 لتر، و شاحن تيربو ولكن بقوة 170 حصان، وينقل حركته إلى محاور السيارة الأربعة ناقل حركة ستيبترونيك من 9 سرعات.

وتوفر رينيجيد لركابها باقة من وسائل السلامة والأمان، من أبرزها 6 وسائد هوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج الثبات الإلكتروني (ESC) مع نظام المقاومة الإلكتروني للميلان (ERM)، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام مثبت السرعة.

السيارة بها أيضًا عدد من أنظمة مساعدة السائق، يذكر منها حساسات ركن خلفية وأمامية، وكاميرا خلفية، وخاصية تشغيل المحرك بدون مفتاح، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من قبل الوكيل المحلي تبدأ أسعار رينيجيد موديل 2020 المتاحة بـ أربع فئات مختلفة التجهيزات فى السوق المصري بسعر يبدأ من 415,000 جنيه للفئة الأولى "Longitude" و 455,000 جنيه للفئة الثانية "Limited"، و 485,000 جنيه للفئة الثالثة "Panorama"، وسعرت الفئة الرابعة "Limited 4WD" بقيمة 530,000 جنيه.

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