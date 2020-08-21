ابل تشارك موعد الإعلان عن سلسلة iPhone 12 بالخطأ على اليوتيوب

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:22 م
ابل
ابل
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رصد مقطع فيديو قصير على شبكة YouTube تم نشره عبر شركة ابل، والذي كُشِف من خلاله عن موعد الإعلان عن سلسلة iPhone 12، ومن ثم تم إزالة مقطع الفيديو من منصة اليوتيوب.

لم يستمر عرض مقطع الفيديو الذي نشر من شركة ابل للكثير من الوقت، حيث تشير التوقعات إلى أن شركة ابل نشرت مقطع الفيديو الذي يكشف عن موعد مؤتمرها القادم عن طريق الخطأ.

ولقد كان مقطع الفيديو الذي نشر من ابل ورصد عبر مستخدمي 9to5Mac يهدف إلى إختبار موجز على قناة اليوتيوب التابعة لشركة ابل، حيث يظهر الموعد الخاص بالحدث في 10 من شهر سبتمبر المقبل.

وتشير التسريبات إلى أن الفيديو الخاص بالموجز الذي عرض للإختبار يؤكد على أن شركة ابل ستطلق حدث iPhone 12 في 10 من سبتمبر.

جدير بالذكر أن إعلان ابل عن سلسلة iPhone 12 مازال غير مؤكد حتى الآن، نظراً للتقارير التي نشرت حتى الآن والتي أشارت إلى خطط ابل لتأجيل الحدث الخاص بالإعلان عن هواتف الأيفون الجديدة لبضعة أسابيع، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن ابل قد تقدم جهاز MacBook الجديد خلال الحدث المتوقع عقده في 10 من سبتمبر.

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يوتيوب ايفون 12 ابل iPhone 12

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