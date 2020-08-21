خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية عن رغبة النادي الأحمر في التراجع عن التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي.

وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة :"ما يتردد ليس له أي أساس من الصحة، تعاقدنا مع طاهر محمد طاهر عن قناعة تامة ونثق في اللاعب".

وأضاف :"لا يمكن أن نصدق أي شيء يقال، ما يقال "أي كلام".

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع طاهر محمد طاهر لمدة 5 مواسم مقبلة قادما من المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل.

تقارير إعلامية خرجت في الساعات الماضية عن رغبة النادي الأهلي في التراجع عن الصفقة، لكن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، نفى هذا الأمر تماما.