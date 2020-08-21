الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي من موقع وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg الدفعة الثالثة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:14 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي من موقع وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg الدفعة الثالثة

عدد كبير من المواطنين يباشرون البحث حيال الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة حسب الرقم القومي من موقع وزارة القوي العاملة المصرية، فى ظل بدء العمل على صرف مستحقات دفعة شهر أغسطس بأمر من معالي الوزير سعفان وزير القوي العاملة المصرية.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
تعمل وزارة القوي العاملة بشكل مؤخرا عبر موقعها الإلكتروني على تقديم خاصية الكشف عن مستحقات منحة العمالة الغير منتظمة من خلال شبكات الانترنت بالدفعة الثالثة آخر دفعات المنحة الاستثنائية التي سبق وأن أمر معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء بأعمال صرفها خلال شهري ابريل ومارس، في ظل الإجراءات الاحترازية التي يمر بها المجتمع المصري من أزمة انتشار وتفشي فيروس كورونا بالبلاد، على أن يستمر موقع وزارة القوي العاملة على إتمام تفعيل خدمة الاستعلام عن تلك المنحة بشكل الكتروني، أمام المواطنين التي تطابق معهم شروط وأحكام صرف قيمة تلك المستحقات، على أن نستعرض من خلال الفقرة التالية خطوات وطرق الكشف عن قيمة تلك المنحة.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
بامكانكم إتمام الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة فور اتباع الخطوات التالية:-

- الدخول على موقع وزارة القوي العاملة المصرية.
- إدخال بطاقة الرقم القومي.
- النقر على ايقونة استعلام لتظهر امامكم قيمة مستحقات الدفعة الثالثة من مستحقات المنحة.

هذا ومع العلم على أن مستحقات منحة العمالة الغير منتظمة للدفعة الثالثة سيتواصل صرفها بدءً من يوم الأحد لمدة 5 ايام من خلال ماكينات الصراف الآلي atm.

لازالنا نتابع معكم طرق وخطوات الكشف واتمام الاستعلام عن قيمة منحة العمالة الغير منتظمة بالدفعة الثالثة وذلك فى ظل ارتفاع جميع مؤشرات البحث على جوجل وراء اتمام كشف قيمة ومستحقات تلك المنحة الاستثنائية بشكل الكتروني.

يستمر العمل على صرف مستحقات منحة العمالة الغير منتظمة من خلال موقع وزارة القوي العاملة لاجل توصيل مساعدات تلك المنحة لمستحقيها الحقيقين بالدفعة الثالثة اخر دفعات صرف المنحة الغير منتظمة.

تستمر اعطاء الفرص امام مستحقين العمالة الغير منتظمة على اتمام استعلام عن كافة مستحقات تلك المنحة سواء بالرقم القومي او من خلال اسم المواطن الثلاثي فى ظل اقتراب ميعاد اخر ايام صرف مستحقات الدفعة الثالثة والاخيرة من منحة العمالة الغير منتظمة.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي من موقع وزارة القوي العاملة manpower.gov.eg الدفعة الثالثة

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