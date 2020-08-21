الزمالك يبدأ التحرك من جديد في قضية «كهربا»

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، خطاب إلى لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن قضية محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.


تحرك جديد من الزمالك تجاه كهربا

ورحل محمود عبدالمنعم كهربا عن الزمالك في مايو من العام الماضي، مستغلاً ثغرة في عقده مع القلعة البيضاء، ليذهب إلى ألافيس البرتغالي ومنه إلى النادي الأهلي.


وطلب مجلس إدارة نادي الزمالك، في خطابه، سرعة إرسال حيثيات الحكم الصادر لصالح النادي في قضيته ضد اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا.


ويرغب مسؤولي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، في الحصول على حيثيات الحكم، لبدء خطوات الاستئناف ضد العقوبة التي أقرتها اللجنة ضد كهربا.


الجدير بالذكر أن لجنة فض المنازعات، قد أقرت تغريم اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، مايعادل 33 مليون جنيه لصالح نادي الزمالك.

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