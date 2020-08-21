نجاح أول جراحة نادرة لترميم تشوه عظام الوجه والفكين بمنظومة التأمين الشامل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت مستشفى السلام التابعة للهيئة لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد والتي تقدم الخدمات الطبية لمنتفعى منظومة التأمين الصحي الشامل نجاح أول جراحة لترميم وإصلاح كسور الوجه والفكين، وتعد هذه الجراحة هي الأولى من نوعها في هذا التخصص داخل محافظة ببورسعيد. 

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن العملية التي تم إجراؤها برئاسة الدكتور إبراهيم الشراباصي استشاري جراحة الوجه والفكين، وفريقه الطبي الذي ضم الدكتورة ميرنا الجمال، والدكتور مازن الخميسي في تخصص الوجه والفكين والدكتور أحمد الشرقاوي تخصص التخدير، استمرت على مدار 8 ساعات وكللت بالنجاح، حيث تم إصلاح وترميم تشوه عظام الوجه والفكين للمريض، وهو الآن تحت الملاحظة.

وتابعت الهيئة: تم إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للمريض البالغ من العمر 26 سنة قبل إجراء العملية، وتبين أن المريض يعاني من كسور متعددة بالجانب الأيسر وكسر في قاع العين وعدم تطابق في الفكين، فيما تمكن الفريق الطبي من إجراء العملية بمهارة عالية، مشيرة إلى أن حالة المريض في تحسن مستمر، وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى الآن.

وأشار الدكتور محمد فهيم موسى المشرف العام على الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والعاجلة بهيئة الرعاية الصحية، إلى إدراج 3 تخصصات ضمن حزم العمليات التي يتم إجرائها داخل مستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد منذ بداية شهر أغسطس الجاري، وتشمل تخصصات "جراحة الوجه والفكين، جراحات التجميل، جراحات المخ والأعصاب "، لافتًا إلى إجراء 24 عملية كبرى وذات مهارة في هذه التخصصات الجديدة خلال النصف الأول من شهر أغسطس.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن القائمين على منظومة التأمين الصحى الشامل لا يدخرون جهدًا فى توفير الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين بالمنظومة بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن الخدمات الطبية وسبل الرعاية الصحية أصبحت متوفرة لدرجة أن المريض لايخرج للحصول على الخدمة الطبية خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية المتميزة سواء الكشف الطبي أو العمليات.

وتابع السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تسعى دائمًا إلى تطوير حزم الخدمات الطبية المقدمة من خلال منشآتها الصحية والتي تعمل حاليًا بمحافظة بورسعيد كأولى محافظات التأمين الصحي الشامل، وقريبًا بمحافظة الأقصر إلى أن تمتد لتشمل كل شبر في مصر، لافتًا إلى متابعة احتياج محافظة بورسعيد بصورة مستمرة للوقوف على أرض الواقع وتقديم خدمة مميزة تخدم المنتفعين بالمحافظة فعليًا طبقًا لإحتياجاتهم، ومن هنا تم إدراج عدة تخصصات داخل العمليات بحيث لايحتاج المنتفع للخروج خارج المحافظة للحصول عليها، وإنما يحصل عليها ضمن حقوقه من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

يشار إلى أن مستشفى السلام بورسعيد هي مستشفى تابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتقع بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، ومكونة من أربع مباني لتقديم الخدمة الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، فيما تضم الطاقة الاستيعابية للمستشفى (40) سريد داخلي، (18) عناية كبار،(14) عناية أطفال، إلى جانب (4)غرف للعمليات و(6)أسرة إفاقة فضلًا عن (26) حضانة لحديثي الولادة.
نجاح أول جراحة نادرة لترميم تشوه عظام الوجه والفكين بمنظومة التأمين الشامل
نجاح أول جراحة نادرة لترميم تشوه عظام الوجه والفكين بمنظومة التأمين الشامل
نجاح أول جراحة نادرة لترميم تشوه عظام الوجه والفكين بمنظومة التأمين الشامل
نجاح أول جراحة نادرة لترميم تشوه عظام الوجه والفكين بمنظومة التأمين الشامل
نجاح أول جراحة نادرة لترميم تشوه عظام الوجه والفكين بمنظومة التأمين الشامل
نجاح أول جراحة نادرة لترميم تشوه عظام الوجه والفكين بمنظومة التأمين الشامل
نجاح أول جراحة نادرة لترميم تشوه عظام الوجه والفكين بمنظومة التأمين الشامل
نجاح أول جراحة نادرة لترميم تشوه عظام الوجه والفكين بمنظومة التأمين الشامل

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جراحة نادرة الفجر التامين الصحي الشامل

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