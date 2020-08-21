داعية: الالتزام بإجراءات كورونا الاحترازية فريضة علينا (فيديو)

قال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحفاظ على حياة الإنسان من أساس الدين، حيث جاءت الأديان السماوية للحفاظ على النفس البشرية.





وأشار "هندي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن الدين حرم كل ما يؤدي إلى ازهاق النفس البشرية كالقتل، ووأد الفتيات، بالإضافة إلى تحريم الخمور حتى يظل العقل منتبها فيستطع الإنسان المحافظة على نفسه.





وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يجب أن تكون فريضة علينا، ولا نتعامل معها بتهاون.





وفي سياق آخر، كان قد هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المصريين بعودة صلاة الجمعة في المساجد، قائلا: "نحمد الله على عودة صلاة الجمعة ونرجو الالتزام بالضوابط لدوام النعمة". وتابع جمعة: "سائلا الله ألا يكتب علينا غلق بيوته مرة أخرى، وأن يجعل عودة صلاة الجمعة وتضرع المؤمنين فاتحة خير لرفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".





وأكدت وزارة الأوقاف، عدد من الضوابط والشروط لفتح المساجد الكبرى والجامعة لصلاة الجمعة، والتي جاء من بينها أن تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق فقط.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت اليوم الأربعاء الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى.

وفيما يلى ضوابط عودة صلاة الجمعة





1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.





2. مراعاة التباعد وارتداء الكمامة.





3. إحضار المصلى الشخصي.





4. فتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.





5. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.





6. عدم فتح دورات المياه.





7. عدم فتح أو دور المناسبات.





8. عدم زيارة الأضرحة.





9. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.





10. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.





11. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.





12. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة الجمعة في المسجد.



