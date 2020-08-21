داعية إسلامي: "الحكومة بتفكر باعتبار أن ربنا هيسألها على كل فرد" (فيديو)

رد الدكتور رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، على التساؤل المتعلق بالتأخر في عودة صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن التفكير في النفس يختلف عن اتخاذ القرار من مستويات عليها في الحكومة والإدارة، التي تفكر باعتبارها مسؤولة أمام الله.





وأضاف "عبد المعز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن الحكومة قررت عودة صلاة الجمعة في المساجد بعدما تأكدت من سلامة الوضع من خلال التقارير، متابعًا: "الحكومة بتفكر باعتبار إن ربنا هيسألها عن كل فرد من أفراد الرعية".





وشدد عبدالمعز، على أهمية تجنب الشائعات، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم حذر منها، منذ 14 قرنًا، وموضحًا أن علي بن أبي طالب أكد على أن البينة على من ادعى، وذلك ردًا على عمر بن الخطاب الذي كان أميرًا للمؤمنين وسأله عن الذي يجب فعله إذا شاهد جريمة زنا.





وفي سياق آخر، كان قد هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المصريين بعودة صلاة الجمعة في المساجد، قائلا: "نحمد الله على عودة صلاة الجمعة ونرجو الالتزام بالضوابط لدوام النعمة". وتابع جمعة: "سائلا الله ألا يكتب علينا غلق بيوته مرة أخرى، وأن يجعل عودة صلاة الجمعة وتضرع المؤمنين فاتحة خير لرفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".





وأكدت وزارة الأوقاف، عدد من الضوابط والشروط لفتح المساجد الكبرى والجامعة لصلاة الجمعة، والتي جاء من بينها أن تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق فقط.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت اليوم الأربعاء الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى.

وفيما يلى ضوابط عودة صلاة الجمعة





1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.





2. مراعاة التباعد وارتداء الكمامة.





3. إحضار المصلى الشخصي.





4. فتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.





5. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.





6. عدم فتح دورات المياه.





7. عدم فتح أو دور المناسبات.





8. عدم زيارة الأضرحة.





9. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.





10. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.





11. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.





12. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة الجمعة في المسجد.



