قبل بدء التنسيق.. التعليم العالي توجه نصائح لطلاب المرحلة الأولى (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على مكتب تنسيق الجامعات، إن المرحلة الأولى ستبدأ من غد السبت، حتى الأربعاء من نفس الأسبوع، ناصحًا الطلاب بالتركيز في كتابة الرغبات واستغلال الفترة الزمنية المتاحة.

وأضاف "عطا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أنه يجب على الطالب كتابة الكليات التي يريدها، لافتًا إلى أنه يمكن للطالب تعديل رغباته خلال الفترة الزمنية المذكورة، وموضحًا أنه سيجرى فتح معامل التنسيق لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على كتابة رغباتهم. 

وتابع، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي شدد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمعامل التنسيق في الجامعات المصرية، موضحًا أنه جرى إتاحة جامعة العلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة زويل لأول مرة هذا العام، بالإضافة إلى الجامعة المصرية اليابانية وفيها كلية هندسة وكلية إدارة الأعمال لأول مرة هذا العام أيضًا، على أن يتم دخول هذه الكليات بعد نجاح الطلاب في المقابلات الشخصية.

وواصل: "لدينا 7 كليات جديدة دخلت التنسيق هذا العام بالإضافة إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة المصرية اليابانية، ويجب أن يكتب الطالب 75 رغبة، وهناك دليل إرشادي على موقع تسجيل الرغبات يمكن أن يستعين به الطلاب في هذا الصدد".

يبدأ 149685 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى 2019-2020 غدا السبت،فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات وذلك من خلال موقع التنسيق الالكترونى ومعامل الجامعات، وذلك بالمرحلة الأولى للتنسيق والتي تستمر على مدار 5 أيام حيث تنتهى فى 26 أغسطس الجارى.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.

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