أجمل رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442 وأحدث عبارات تهنئة رأس السنة الهجرية الجديدة new message

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:17 ص
العام الهجري الجديد 1442
العام الهجري الجديد 1442
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أجمل رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442 وأحدث عبارات تهنئة رأس السنة الهجرية الجديدة new message

أجمل رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442 وأحدث عبارات تهنئة السنة الهجرية الجديدة new message يحرص كثير من المسلمين في هذه الأوقات على تهنئة العام الهجري الجديد من خلال إرسال رسائل تهنة بالعام الهجري الجديد 1442-2020، وتحميل صور وكروت تهنئة وبطاقات معايدة بالعام الهجري الجديد 1442 أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات والسلامة والإسلام والأمن والأمان.

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442
- بمناسبة "رأس السنة الهجرية الجديدة" كن لنا يا الله قريبًا مجيبًا.

- لنا عامًا أجمل، وأرزقنا أيامًا أفضل، وأكرمنا برزقًا أوسع، لي ولمن أحب يارب.

- جيت أهني اللي شغل بالي، بالسنة الهجرية الجديدة، وأدعي له من كل قلبي، وأكون من أول قدم التهنئة، وكل عام وأنت بخير.

- كل عام وانت بخير واسرتك الكريمة وأولادك في صحة وعافية، وكل عام وأنت بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.

- أحلى لحظة في عمري أسمعك تقول كل عام وانت بخير بمناسبة العام الجديد الهجري.

عبارات تهنئة رأس السنة الهجرية الجديدة 1442
- صديقي العزيز اقدم لك اسمي التهاني بحلول السنة الهجرية الجديدة أعادها الله علينا سنوات عديدة.

- كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي سكناك.

- تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل عام وأنت سعيد وعمر مديد.

- عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر بعام هجري جديد.

بداية العام الهجري الجديد 1442
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أن يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 هو غرة شهر محرم 1442 هجرية وأول أيام السنة الهجرية الجديدة، وتزايدت معدلات التهنئة بين الأهل والأصدقاء والأقارب في هذه المناسبة الدينية السعيدة على مواقع التواصل الاجتماعي في كافة أنحاء العالم العربي والإسلامي.

أجمل رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442 وأحدث عبارات تهنئة رأس السنة الهجرية الجديدة new message

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