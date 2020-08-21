الآن ننشر أدعية رأس السنة الهجرية 1442 وموعد استطلاع هلال غرة محرم (كل عام هجري وأنتم بخير)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:53 ص
راس السنة الهجرية 1442
راس السنة الهجرية 1442
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الآن ننشر أدعية رأس السنة الهجرية 1442 وموعد استطلاع هلال غرة محرم (كل عام هجري وأنتم بخير)

أدعية رأس السنة الهجرية 1442، تستطلع دار الافتاء المصريه مساء اليوم الاربعاء هلال شهر محرم من العام 1442 هجريا بواسطه مجموعه من اللجان المنتشره علي جميع انحاء الجمهوريه  لتحديد غره الشهر وراس السنه الهجريه، يتم  رؤيه الهلال  بعد حدوث الاقتران في تمام الساعه الرابعه والدقيقه  42 فجرا بتوقيت القاهره المحلي يوم الاربعاء الموافق 29 من ذي الحجه 1441 الموافق 19/8/2020 (يوم الرؤيه ، ومع ثبوت هلال شهر محرم بداية السنة الهجرية زاد البحث عن تلك الادعية الخاصة برأس السنة الهجرية المفضل ترديدها في مثل هذا اليوم المعظم ولذلك سوف نتناولها في مقالنا اليوم.

رأس السنة الهجرية فلكيا
وقد صرح المعهد القومي للبحوث الفلكيه  في بيان له على انة يظل الهلال مستقرا في سماء مكه المكرمه لمده 35 دقيقه وفي سماء القاهره 37 دقيقه بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤيه ) و في باقي محافظات الجمهوريه علي نحو فتره تتراوح بين (35 الي 37)  دقيققه .اما في باقي المدن الاسلامية فيظل الهلال في سماؤها فتره تتراوح بين (35 الي 38 ) دقيقه، وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار بان يوم الخميس الموافق 20 اغسطس  اجازه رسميه مدفوعه الاجر للعاملين  بالقطاع العام وقطاع الاعمال  والمصالح الحكوميه  والهيئات العامه بمناسبه راس السنه الهجريه .

أدعية رأس السنة الهجرية 1442
هناك بعض من الادعية التي يفضل ترديدها مع بداية كل عام جديد وبشكل خاص مع بداية عام هجري جديد ومنها ما يلي:-

- نسالك خير هذه السنه ونعوذ بك من شرها ونستكفيك قواتها وشغلها فارزقنا العصمه فيها من الشيطان الرجيم.

- اللهم انك عفو تحب الغفو فاعفوا عني واستغفرك اللهم فاغفرلي ما فعلته في هذه السنه مما نهيته عنه ولم ترضه.

- اللهم اني اعلم قدرتك علي عقوبتي واعلم دعوتك لي الي التوبه من بعد جراتي علي معصيتك فتقبل توبتي.

- واسالك اللهم يا كريم يا تواب يا ذا الجلال والكرام ان تتقبل مني ولا تقطع رجائي منك وصل الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الآن ننشر أدعية رأس السنة الهجرية 1442 وموعد استطلاع هلال غرة محرم (كل عام هجري وأنتم بخير)

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