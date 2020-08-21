جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:10 ص
حسام مجدي
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الزمالك يوم السبت المقبل 21 أغسطس ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وستلعب مباراة
فريق الأهلي وفريق الزمالك يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام
الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.
وفيما يلي جدول
ترتيب الدوري المصري الممتاز:
الأهلي 56 نقطة
الزمالك 39 نقطة
المقاولون العرب
37 نقطة
بيراميدز 36 نقطة
الاتحاد السكندري
29 نقطة
سموحة 27 نقطة
إنبي 26 نقطة
الانتاج الحربي
24 نقطة
الإسماعيلي 23
نقطة
حرس الحدود 22
نقطة
الجونة 21 نقطة
المصري 20 نقطة
مصر المقاصة
20 نقطة
وادى دجلة 19 نقطة
أسوان 19 نقطة
طلائع الجيش
18 نقطة
طنطا 16 نقطة
نادى مصر 13 نقطة
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