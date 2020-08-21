"الإفتاء" تؤكد: الاحتفال برأس السنة الهجرية جائز شرعا
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:32 ص
الفجر
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أكد الشيخ فهمي عبدالقوي؛ أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال ببداية السنة الهجرية، أو ما يعرف بـ"رأس السنة الهجرية" جائز شرعا.
وقال "عبدالقوي"، في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن النبي صلي الله عليه وسلم كان يصوف الاثنين والخميس ويصوم يوم الاثنين احتفالات بمولده، وفي مثل هذه الأيام المباركة يحتفل كبار السنة بإحضار وليمة مميزة لإدخال الفرحة والسرور على العائلة والبعض يقومون بقراءة القرآن الكريم.
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