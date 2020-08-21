"الإفتاء" تؤكد: الاحتفال برأس السنة الهجرية جائز شرعا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:32 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
الفجر
Advertisements
أكد الشيخ فهمي عبدالقوي؛ أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال ببداية السنة الهجرية، أو ما يعرف بـ"رأس السنة الهجرية" جائز شرعا.

وقال "عبدالقوي"، في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن النبي صلي الله عليه وسلم كان يصوف الاثنين والخميس ويصوم يوم الاثنين احتفالات بمولده، وفي مثل هذه الأيام المباركة يحتفل كبار السنة بإحضار وليمة مميزة لإدخال الفرحة والسرور على العائلة والبعض يقومون بقراءة القرآن الكريم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رأس السنة الهجرية بوابة الفجر الفجر الإفتاء

أخبار تهمك

بتعليمات كومان.. نجم ليفربول يقترب من برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 4 ساعات

كومان ينقض على نجم ليفربول لضمه إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى بكري: فتح باب الترشح لمجلس النواب 20 سبتمبر المقبل والانتخابات 25 أكتوبر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة استمرار أحمد فتحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

أبيدال يبعث رسالة نارية لجماهير برشلونة بعد الخسارة المذلة أمام بايرن مبونخ

منذ ساعتين و 19 دقيقة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

ما حكم شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي الشريف؟

أمين الفتوى يكشف صحة الاحتفال بالمولد النبوي من عدمه (فيديو)

"الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي

عاجل.. "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بالمولد النبي وشراء الحلوى والتهادي بها

أمين الفتوى يوضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

"الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

01:20 ص

كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

05:32 ص

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

03:06 ص

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

01:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية