في عيد ميلاده معلومات لا تعرفها عن فتحي عبد الوهاب









يحل اليوم عيد ميلاد الفنان فتحي عبد الوهاب، الذي يعيش حاليًا أفضل فترة فى حياته الفنية وبعد أن برع فى عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، ولفت الأنظار إليه وأطلق عليه البعض "غول تمثيل".ويرصد "الفجر الفني" 5 معلومات لا تعرفها عن فتحى عبد الوهاب.- حاصل على بكالوريوس تجارة ودبلومة تذوق فن من أكاديمية الفنون وليسانس آداب قسم مسرح شعبة تمثيل وإخراج.- بدأ مسيرته الفنية وهو طالب في كلية التجارة، وعندما وصل للسنة النهائية بالكلية ذهب أحد أصدقائه وقدم أوراقهما إلى المخرج لينين الرملي والفنان محمد صبحي ليشارك بمسرحية "العربي الفصيح"لمدة ثلاثة مواسم متواصلة، ومن هنا انطلق إلى طريق النجومية.- شارك بعدها بمسرحية "اللي بنى مصر" عام 1994، لينطلق في السينما عام 1995 وأتته الفرصة للمشاركة بفيلمي "طيور الظلام، سارق الفرح".- وشارك في العام التالي بمسلسل "الوتد"، لتتوالى أعماله منذ منتصف التسعينيات ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "سهر الليالي، زهايمر، دهشة