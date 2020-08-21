المجلس العسكري في مالي يتخذ خطوة جديدة بشأن الحدود

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:45 ص
رئيس مالي السابق
رئيس مالي السابق
الفجر
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أصدر المجلس العسكري في مالي، أمرا بإعادة فتح الحدود اليوم الخميس، وذلك حسب بيان بثه التلفزيون الرسمي، إلا أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أصدرت تعليمات لأعضائها بالإبقاء على حدودهم مع مالي مغلقة ردا على الانقلاب.

وفي وقت سابق، أعلن العسكريون في مالي تشكيل "مجلس وطني لإنقاذ الشعب"، ودعوا أيضا إلى انتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد أكد العسكريون أن كافة الاتفاقات الدولية ستُحترم.

أفاد التلفزيون الرسمي لجمهورية مالي، أن رئيس البلاد أبوبكر كيتا، أعلن استقالته بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مساء اليوم الثلاثاء، بأن جنودا متمردين اعتقلوا رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا.

وجاء الاعتقال بعد تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وقالت "رويترز" إنه لم يتسن لها الاتصال بالمتحدث باسم كيتا للتعليق.

وألقت جماعة مسلحة القبض واعتقلت رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي.

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