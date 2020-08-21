شاهد.. تامر حسني يتلقى هدية غير متوقعة من زوجته في عيد ميلاده (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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احتفل النجم تامر حسني بعيد ميلاده منذ قليل برفقة زوجته بسمة بوسيل والتي فاجأته بهدية ضخمة، وسط حضور مجموعة من أصدقائه بالساحل الشمالي، والذين نثروا البهجة والحب خلال الحفل.

وكانت الهدية عبارة عن صندوق ضخم وضعت فيه تورتة كبيرة، وصور للنجم تامر حسني، وبوسترات ألبوماته الغنائية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، حيث تبادل الثنائي القبلات، كما عانقته بسمة بوسيل تعبيرًا عن حبها الكبير له.

وكان حسني قد توجه برسالة خاصة لمتابعيه وجمهوره قائلًا: "كنت عايز أرد عليكم بكرة في يوم عيد ميلادي، بس شايفكم محتفلين بدري، ثم أضاف بأنه لا يحتفل بعيد ميلاده وغير معتاد على ذلك، ولكن ربنا رزقه بجمهور زي أهله" على حد وصفه.

وأضاف فى رسالته أنه يشكر كل شخص هنأه بأى كلمة كتبها أو رسالة أرسلها. ثم ختم رسالته: "طلبي الوحيد أما تفتكروني تدعوا لأولادي تالية، وأمايا وآدم.

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