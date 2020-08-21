تعرف على حقيقة إصابة جورج وسوف بفيروس "كورونا"

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:32 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا أخبارا كثيرة حول إصابة الفنان جورج وسوف​ ب​فيروس كورونا​، ونقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

ومن جانبه، أوضح ابن شقيقته مصمم الأزياء ​علاء سركيس​ في تصريحات صحفية أن كل ماتم نشره أكاذيب لاأساس لها من الصحة.

وأردف أن الفنان جورج وسوف يتواجد الآن في منزله الذي يقع في مدينة كفرون السورية، وهو يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي.

يذكر أن "سلطان الطرب" جورج وسوف أحيا حفلا مؤخرًا ضمن حفلات الصيف لـ"هيئة الترفيه" عاد من خلاله "ابو وديع" للساحة الفنية بعد انقطاع طويل عن الحفلات، وتم بث السهرة "اونلاين - مباشر" للجمهور عبر تطبيق "شاهد VIP”.

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