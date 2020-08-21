سارة عصام: منتخب مصر لكرة القدم النسائية متوقف منذ 2016 (فيديو)

قالت النجمة المصرية سارة عصام، لاعبة المنتخب القومى المصرى للكرة النسائية والمحترفة فى صفوف فريق ستوك سيتى الإنجليزى،إن المنتخب المصرى لكرة القدم النسائية متوقف منذ عام 2016، وتابعت: "ودي حاجة تحزن وكارثية وتحبط الأجيال الناشئة".





وأضافت "عصام" خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها متفائلة تجاه عودة نشاط المنتخب النسائى فى مصر، كون مصر لها تاريخ كبير فى عالم كرة القدم، وتابعت:"أنا واثقة أن اتحاد الكرة هياخد باله من ده وسيتخذ اللازم".





وفى سياق آخر، قالت "سارة عصام"، إن محمد صلاح، أسم كبير فى عالم الرياضة العالمية، ووصل إلى مراحل لم يصلها أحد فى كرة القدم المصرية، وتابعت:"كانوا يشبوهونى بيه وده شرف كبير ليا..محمد صلاح أثبت نفسه وبدأ من الصفر واستغل على نفسه كتير حتى حقق حلمه..وأسمه بيشرح نفسه ".





هذا وطالبت سارة عصام لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائي بنادي ستوك سيتي الذي ينافس في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال تصريحات اعلامية سابقة، مواطنها محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من أجل تنفيذ واحد من مطالبها التي ترى أنه مهم للغاية وضروري.





وقالت سارة في مقطع فيديو مصور أنها ترغب في أن يقوم صلاح كونه سفير الكرة المصرية في الدوري الانجليزي الممتاز بدعم وتطوير الكرة النسائية في مصر حيث طلبت منه أن يقوم بالتدخل خاصةً وأنه شخصية مؤثرة وكلمته مسموعة عند الجمهور العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة.



