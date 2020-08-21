بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
محمود صبري
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أتخذ الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة قرار نهائى بالرحيل عن الكامب نو، وذلك على خلاف الاجتماع المغلق مع رونالد كومان المدير الفني الجديد للبلوغرانا.


ووفقاً لموقع " دون بالون " فإن النادي الكتالوني قد وضع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي كخيار أساسي من أجل تعويض مواطنه الموسم المقبل.


ويملك النجم الأرجنتيني عقد مع برشلونة حتي صيف عام 2021، بشرط جزائي يقدر بـ 700 مليون يورو، وهو ما يعرقل خروجه عن الكامب نو حتي الصيف المقبل.


ويملك ميسي عروض من الكثير من الأندية حتي الآن، أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، وإنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.


ويعد مانشستر سيتي هو الاوفر حظًا في التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني خاصة في ظل العلاقة القوية التي تجمع اللاعب بالاسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتي.


من جهه أخري سوف يواجه برشلونة صعوبة كبيرة في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، خاصة بعد رفض إدارة إنتر ميلان الإيطالي جميع العروض والصفقات التبادلية التي طرحتها إدارة النادي الإسباني مسبقًا من أجل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني.


ويمتلك لاوتارو مارتينيز شرط جزائي رفقة إنتر ميلان الإيطالي يقدر بحوالي 111 مليون يورو، وهو مبلغ كبير في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعيشها برشلونة جراء تفشي فيروس كورونا.

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