"الحجر الزراعي" يكشف حجم الصادرات المصرية هذا العام (فيديو)

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، أن إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لعام 2020، بلغت 3 ملايين و350 ألف طن، لافتا إلى أن صادرات الموالح احتلت القائمة بمليون و400 ألف طن، يليها البطاطس بـ 680 ألف طن.





وقال العطار للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان صادرات مصر للمحاصيل الزراعية لم تتأثر كثيرًا بإجراءات مواجهة فيروس كورونا التى أصابت الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا الى ان إجمالي الصادرات بلغت 3 مليون و350 الف طن، وتصدرت الموالح قائمة التصدير بـ مليون و400 الف طن يليها البطاطس بـ 680 الف طن، ثم الفراولة بـ 21 الف طن والبصل 280 الف طن والرومان بـ 7 آلاف طن وكان نصيب العنب 130 الف طن بخلاف تصدير كميات كبيرة من الثوم المصرى فائق الجودة.





وأوضح العطار، أن الحجر الزراعي المصري طبق لأول مرة منظومة علمية جديدة للرقابة على محاصيل الزراعية المعدة للتصدير لضمان خلوها من متبقيات المبيدات بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية هيا للحاصلات، لافتا الى نجاحه فى عودة التصدير بقوة لأسواق اوروبا والدول العربية ورفع الأجراءات المشددة على تصدير الحاصلات الزراعية المصرية.





وفي سياق متصل أكد الدكتور ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين وعضو اللجنة الاستشارية بوزارة الزراعة والمدير الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة جيت الزراعية، أنه سيتم افتتاح مجمع صوبات أبو سلطان التابع لمشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية خلال الربع الأول من العام المقبل 2021 وهو يقع على مساحة 12.5 ألف فدان صوبات زراعية.





وأوضح “أبو جبل” أن المشروع يستهدف زراعة الطماطم والخيار والفلفل والفلفل الألوان ونباتات طبية وعطرية وغيرها، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد توسعات كبيرة في مجال الصوب الزراعية، لا سيما مع تبني الدولة لهذا النهج الذي يوفر علي الدولة الكثير من الموارد ويحقق افضل استغلال لوحدتى الآرض والمياه، يذكر أن فدان الصوبة “الزراعة المحمية” يحقق انتاجية 10 أضعاف الفدان العادي الذي يزرع في المناخ المفتوح.



