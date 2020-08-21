لاعبة مصرية بـ"ستوك سيتي": رفضت الظهور في "الجزيرة"

قالت النجمة المصرية سارة عصام، لاعبة المنتخب القومى المصرى للكرة النسائية والمحترفة فى صفوف فريق ستوك سيتى الإنجليزى، إنها فخورة كونها مصرية تشارك فى مبادرة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"،"بيت آمن"، الرامية للتصدي للعنف المنزلي، متابعة: "أنا بحزن وبتأثر من مشاهد العنف المنزل لأن كل شخص من حقه أن يشعر بالأمان فى منزله".





وأضافت "عصام" خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المبادرة تهدف إلى توعية الجميع بالخطوات التى يجب اتباعها، عندما يتعرضون للعنف داخل منازلهم، وتابعت:"فخورة وشرف كبير ليا أنى أمثل مصر فى الخارج وربنا يقدرنى أن أشرف بلدى".





وكشفت "عصام"، عن أن قناة الجزيرة فى لندن عرضت عليها عمل حوار تلفزيوني معها للحديث عن المبادرة، ولكنها رفضت، مضيفة: "أنا محبتش إنى أطلع على قناة قطرية تعمل على تشوية بلدى، وأنا فخورة أني على القناة الأولى المصرية".





هذا وطالبت سارة عصام لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائي بنادي ستوك سيتي الذي ينافس في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال تصريحات اعلامية سابقة، مواطنها محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من أجل تنفيذ واحد من مطالبها التي ترى أنه مهم للغاية وضروري.









وقالت سارة في مقطع فيديو مصور أنها ترغب في أن يقوم صلاح كونه سفير الكرة المصرية في الدوري الانجليزي الممتاز بدعم وتطوير الكرة النسائية في مصر حيث طلبت منه أن يقوم بالتدخل خاصةً وأنه شخصية مؤثرة وكلمته مسموعة عند الجمهور العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة.



