وصول 142 سائحاً على متن رحلة قادمة من بولندا لمطار الغردقة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:01 ص
سياح قادمين لمصر
سياح قادمين لمصر
محمد طه
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أستقبل مطار الغردقة الدولى، مساء اليوم الخميس أولى رحلات الطيران القادمة من بولندا وعلى متنها 142 سائحًا، وذلك مع إعادة فتح حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية بعد تعليق دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا التى يشهدها العالم.

وشهدت صالات الوصول بمطار الغردقة الدولي، استقبال السياح القادمين على متن الطائرة، بالورود والزهور احتفالا بعودة حركة الطيران بين البلدين بعد انقطاع دام لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد.

وكانت سلطات مطار الغردقة الدولي والعلاقات العامة بالمطار، أنهت استعداداتها لاستقبال الطائرة القادمة من بولندا، والمقرر وصولها في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس، وعلى متنها 142 سائحًا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.

ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، قيام فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي، بإجراء الكشف الطبي على جميع الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات اللازمة، للتأكد من خلوهم فيروس كورونا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس  الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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