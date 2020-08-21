أسعار الذهب اليوم الجمعة 21-8-2020.. الوقت الأنسب للاستثمار في المعدن الأصفر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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هدأت أسعار الذهب بعد خسائر متوالية على مدي أخر يومين مما ادى لهدوء الطلب على المعدن الأصفر في سوق الصاغة ومحلات المجوهرات، لتستقر فى بداية التعاملات اليوم الجمعة مع التوقعات باستمرار التذبذب التصاعدي .



أسعار الذهب الأن
عيار 18 : 737.15 جنيه.

عيار 21 : 860 جنيها.

عيار 24 : 982.85 جنيه.

الجنيه الذهب : 6880 جنيه.


هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في الذهب

قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الوقت الحالي هو الوقت الأمثل للاستثمار في مجال الذهب بعد انخفاض أسعاره بصورة كبيرة، ناصحًا المواطنين بشراء الذهب خلال الفترة الحالية.

وقال واصف: "أسعار الذهب تتحرك ما بين ارتفاع وانخفاض كل 3 أو 4 دقائق بعد انخفاض سعر الأوقية عالميًا".

 

وأضاف أن الاتفاق بين المقبلين على الزواج لشراء الذهب لم يعد بالجرام ولكن بمبالغ مالية محددة، مشيرًا إلى تكلفة المصنعية للذهب ارتفعت خلال الفترة الماضية.


أسعار الذهب العالمي:

واصلت أسعار الذهب الاتجاه نحو التخلي عن المكاسب بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد تراجع المخاوف التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم الأمر الذي قلل من جاذبية المعدن كملاذ آمن.


وجاء أداء المعدن الأصفر مع تأرجح الدولار والأسهم الأمريكية بين الصعود والهبوط خلال التعاملات.

وأفادت وزارة التجارة الصينية اليوم بأن بكين وواشنطن سوف يعقدان المحادثات التجارية العالقة منذ بداية الأسبوع في غضون الأيام المقبلة، مما يحد من التوترات المتفاقمة بين أكبر اقتصادين بالعالم.

 

كما ذكر مستشار ترامب أن الولايات المتحدة لا تزال على اتصال مع الصين بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

وأظهرت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من مليون طلب خلال الأسبوع الماضي، كما هبط النشاط الصناعي في فيلادلفيا بأكثر من المتوقع.

 

وكان المعدن شهد خسائر قوية بالأمس قبل أن يتعافى في وقت مبكر من التداولات بدعم المخاوف التي أثارها بنك الاحتياطي الفيدرالي حول تعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا، لكنه سرعان ما عكس الاتجاه.

 

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.2 بالمائة إلى 1946.50 دولار للأوقية فاقداً نحو 23.80 من قيمته.

 

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى 1937.48 دولار للأوقية.

وفي نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 92.805

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