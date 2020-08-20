الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك الأول للأهلي





تحدثت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، عن حقيقة توقيع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لصالح المارد الأحمر.





توقيع يوسف أوباما للنادي الأهلي





وكشفت المصادر أن يوسف أوباما نجم الزمالك كان قد وقع للأهلي منذ موسمين وقت أن كان لاعبًا حرًا، وذلك أثناء فترة تواجده مع فريق الاتحاد السكندري.





وأوضحت المصادر أن مسؤولي الأهلي قد تراجعوا عن ضم يوسف أوباما في اللحظات الأخيرة، قبل أن يعود الاعب إلى الزمالك.





وتابعت المصادر أن أوباما لاعب جيد ويمثل إضافة لأي فريق يلعب له ولكن الأهلي لم يتحدث معه بشكل رسمي خاصة وأن عقده ممتد مع الزمالك لنهاية الموسم المقبل.





وعن تعاقد الأهلي مع يوسف أوباما، علق المصدر: "لن نسبق الأحداث ولكل حادث حديث ولكن الحقيقة الأن أن أوباما لاعباً في الزمالك ونحن نملك لاعبين جيدين للغاية في نفس مركزه".







