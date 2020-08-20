رضا عبدالعال لـ "الفجر الرياضي": برشلونة وقع في البير.. وجوارديولا هو الحل الوحيد.. والتخلي عن ميسي تخلف كروي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:23 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
علي شحاتة
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عبر رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن أسفه للمستوى الذي وصل إليه فريقه المفضل في أوروبا برشلونة الإسباني، وخاصة بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال عبدالعال في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": " برشلونة وقع متاهة كبرى وسيحتاج لسنوات للخروج منها ويتبقي الحل الوحيد لهذه الازمة هو عودة المدرب بيب جوارديولا من جديد مع ميزانية مفتوحة لخلق جيل جديد قادر على إعادة الأمور لطبيعتها". 

وأضاف :" التخلي عن ميسي هو اقصى درجات التخلف الكروي فالدولي الأرجنتيني هو صاحب النادي وقادر على العطاء لكنه يحتاج الي فريق حقيقي يلعب بجواره وليس أشباه لاعبيين نظرا لتقدم السن بالموهبة التي يصعب تكرارها". 

وأتم نجم منتخب مصر السابق تصريحاته قائلًا :" الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونخ جعلتني أشعر بالخزي ويتحملها المدرب ورئيس النادي الذي يعاند نفسه".

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ميسي رضا عبد العال دوري ابطال اوروبا برشلونة ‏بايرن ميونيخ

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