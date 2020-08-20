مقتل 9 محتجين في تظاهرات للمعارضة في إثيوبيا على يد قوات الأمن

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، عن مقتل 5 على الأقل على يد قوات الأمن الإثيوبية، فيما أفادت وسائل إعلام أخرى بمقتل 9 خلال مسيرة تظاهرات للمدنين ضد حكومة آبي أحمد، في استمرار لحملة القمع التي تشنها الحكومة ضد المعارضة.

وأشارت فراسن برس إلى أن 24 شخصا على الأقل في هرار أًصيبوا من جراء عنف الشرطة. فيما وقعت اشتباكات في نحو 13 موقعا في اقليم أوروميا.

وكانت منظمة العفو الدولية أشارت إلى استخدام قوات الأمن الإثيوبية للعنف المفرط ضد المعارضة في إثيوبيا، وطالبت إياها بالتوقف عن ذلك.

وتشهد إثيوبيا موجات من التظاهرات المناهضة لحكومة آبي أحمد، على خلفية اغتيال المطرب الإثيوبي، هاشالو هونديسا.





في السياق ذاته، تشهد إثيوبيا مظاهرات لقادة اقليم ولايتا الذي يطالب بحكم ذاتي على غرار الأقاليم الإثيوبية فيما ترفض الحكومة ذلك، وقامت بحملة اعتقالات لقادة الحراك المطالب بإقليم للعرقية المذكورة.