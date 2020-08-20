منحة جامعة 6 اكتوبر 2020.. الخطوات والشروط المطلوبة للحصول على المنحة المجانية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:23 م
منحة جامعة 6 اكتوبر
منحة جامعة 6 اكتوبر
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منحة جامعة 6 اكتوبر 2020.. الخطوات والشروط المطلوبة للحصول على المنحة المجانية

منحة جامعة 6 اكتوبر 2020، لا تتوانى جامعة 6 أكتوبر في تقديم عدد من المنح المجانية لعدد كبير سنويًا من الطلاب الغير قادرين على دفع المصروفات وأبناء الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، كنوع من أنواع التكافل المجتمعي للجامعة تجاه المجتمع الذي تعيش فيه، وتعتبر ما تقدمه جامعة 6 أكتوبر من محتوى تعليمي من أفضل المحتويات التعليمية على مستوى الجامعات الخاصة بمصر.


شروط الحصول على منحة جامعة 6 اكتوبر 2020

أن يكون الطالب أو الطالبة الراغبين في التقديم للمنحة من حاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 من إحدى المدارس الحكومية.

أن يكون الطالب حاصل على الدرجة المطلوبة والمحددة من إدارة الجامعة للكلية الذي يرغب في الالتحاق بها
النجاح في اختبارات القدرات.

أن لا يكون سبق للطالب أو الطالبة المتقدمين التقديم في أي جامعة أهلية أو خاصة.

تقديم بحث اجتماعي لدراسة الحالة المادية لأسرة الطالب والتأكد من عدم القدرة على دفع المصروفات.


الفئات المستحقة لمنحة جامعة 6 اكتوبر

أبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.
ذوي القدرات الخاصة.
أبناء الطبقة المتوسطة والغير قادرين على دفع الرسوم الدراسية.


خطوات التقديم في منحة جامعة 6 اكتوبر

التأكد جيدًا من توافر كافة الشروط في الطالب أو الطالبة الراغبين في التقديم.
الدخول على الموقع الإلكتروني لجامعة 6 اكتوبر "اضغط هنا".
ملئ استمارة التسجيل الإلكتروني والتأكد من صحة كافة البيانات.
طباعة استمارة بيانات وزارة التعليم العالي الموجودة بالموقع.

منحة جامعة 6 اكتوبر 2020.. الخطوات والشروط المطلوبة للحصول على المنحة المجانية

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