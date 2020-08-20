عاجل.. غرق باخرة نيلية بمنطقة الدقي

انهار الطابق الثالث من باخرة نيلية بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بغرق أحد البواخر النيلية بالقرب من السفارة السعودية بحي الدقي وسط المحافظة.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري تحت قيادة العميد ماجد سعفان مدير إدارة الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار الطابق الثالث بالباخرة إثر قيام العمال بمحاولة انتشالها.



